Annuaire des garages associatifs et self garages en France.

Un garage associatif, appelé aussi garage participatif ou garage solidaire, permet de réparer soi-même, ou de faire réparer son véhicule à moindre coût.

En effet la clientèle de ces garages solidaires, en situation de précarité, n’a pas les moyens de se rendre dans un garage ordinaire. Le système économique de ces garages repose en partie des aides des collectivités, de l’Etat et parfois la revente de véhicules d’occasion.

Un self garage est un garage en libre-service. Vous pouvez louer des ponts et du matériel, et acheter des pièces détachées (plaquettes, ...) ou produits nécessaires pour l'entretien (filtres, huile, ...). Le concept des garages où les clients font eux-mêmes les réparations n'est pas nouveau mais il avait disparu jusqu'à récemment. Aujourd'hui plusieurs garages en libre service ont ouverts dans toute la France. Le garage où le client est aussi le mécano, tout en bénéficiant des conseils d'un professionnel.

Quels sont les avantages?

Des économies importantes

En faisant vous mêmes les travaux, vous économisez sur le prix de la main d'oeuvre, qui a beaucoup augmenté ces dernières années.

Apprentissage guidé

Grâce aux garagistes sur place, et même si vous n'y connaissez rien au départ, vous allez vite apprendre les techniques de base pour entretenir votre automobile.

Certaines opérations ne sont pas possibles pour des raisons de sécurité. Voici quelques exemples de réparations possibles :

Révision du véhicule : vidange, filtres à air/huile/pollen, balais d'essuie glace ...

Révision du véhicule : vidange, filtres à air/huile/pollen, balais d'essuie glace ... Changement de plaquettes de freins et/ou disques

Changement de plaquettes de freins et/ou disques Changement ou réparation de l'échappement

Changement ou réparation de l'échappement Remplacement des suspensions

Remplacement des suspensions Changement de l'embrayage

Changement de l'embrayage Changement de démarreur, d'alternateur

Changement de démarreur, d'alternateur Changement des cardans, rotules, ...

Cette liste n'est pas exhaustive? Il manque un garage dans l'annuaire? Contactez nous pour ajouter gratuitement un garage dans l'annuaire.